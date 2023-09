Ponte sullo Stretto | Busia Anac | “Il governo ha scelto un progetto vecchio di oltre 10 anni e ha fatto un gran regalo a un’impresa privata”

(Di sabato 30 settembre 2023) Il? “Il Sì o No non è compito nostro. La decisione spetta al. Detto questo, esisteva unrealizzato sulla base di una gara del 2004 che è partito da un costo di4 miliardi di euro, che poi è raddoppiato a 8 miliardi nel 2011” e per il quale le stime oggi parlano di circa 13 miliardi di euro. A parlare è il presidente dell’Giuseppe, intervenuto al Festival Restart organizzato a Roma dall’associazione antimafie daSud. “All’epoca, ilMonti al di là delle valutazioni ambientali, ritenne di non fare ilperché non conveniente. Noi, oggi, avevamo suggerito di fare una gara. Invece, ilha ritenuto, con decreto, ...

"Il progetto esecutivo per il ponte c'e,' i fondi ci sono e si partira' con il cantiere l' anno prossimo con un primo finanziamento di 2 miliardi". ...

Promemoria. Cancellare la raccomandazione di consultare Wikipedia alla voce Nagorno Karabakh. Non importa più (voleva dire più o meno “giardino ...

ItaliaStretto, Salvini tira dritto: "È come la cupola del Brunelleschi" Enrico Dalcastagné Al lido Il mese di settembre, infatti, è iniziato sul red carpet di Venezia, dove ha sfilato ...Non che non si sapesse, anzi dove vedevano tutti che dalle pensioni alle province mancano i soldi da spendere e quanto all'opera massima delStretto, anche quella gode di incerta salute ...

Ponte sullo Stretto, il primo inciampo: slitta il vertice tra Salvini e il Comitato tecnico-scientifico La Stampa

Il Movimento 5 Stelle Cremasco ribadisce con fermezza la necessità di un intervento immediato e risolutivo riguardante il Ponte di via Cadorna. La sua demolizione e ricostruzione rappresentano l'unica ...MOLINA ATERNO – Una conferenza di servizi per il ponte crollato lo scorso 18 gennaio a Molina Aterno (L’Aquila). Ad indirla, per il prossimo 10 ottobre, è stata la Provincia dell’Aquila poiché la demo ...