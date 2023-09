Ponte Messina | Minasi Lega | ' con consegna aggiornamento progetto si velocizzano lavori'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "La Webuild ha presentato il progetto definitivo, con la allegata relazione di aggiornamento, per la realizzazione del ...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Ponte sullo Stretto va fatto, è un'opera fondamentale per l'Italia e per l'Europa, noi siamo favorevoli e non ...