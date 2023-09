Politica | Castellone M5s | ' si alzi da poltrone e si segga tra la gente'

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Dare ai giovani il potere di disegnare il proprio destino è un atto dovuto da parte di unache possa definirsi giusta, attenta e lungimirante. Ed è questo il mio dovere e il dovere della: creare un ambiente in cui i nostri giovani siano liberi e si sentano sicuri di esprimere la loro passione, e di costruire un futuro che rispecchi i loro sogni. E se ciò significa portare questa possibilità di ascolto 'a domicilio', laha il dovere di alzarsi dalla propria poltrona e sedersi per terra, tra i banchi delle scuole, delle università, della vita che scorre meravigliosa e vera al di fuori dei palazzi. Lunedì alla Federico II, il nostro viaggio continua". Così la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Mariolina, che su Facebook annuncia ...

Siamo di fronte al più che prevedibile fallimento dellaeconomica del Governo Meloni. Un ... Lo afferma Mariolina, vice presid ente del Senato. ' Se si tagliano tutti gli ...Lo scrive in un post su Facebook Mariolina(M5S), vicepresidente del Senato. ' Il contributo sugli extraprofitti, non solo conseguiti dal settore bancario, non fa parte della visione di un ...

Il Governo Meloni è accusato di aver dato vita a una messa in scena per non disturbare lobby e potentati vari. Il M5S critica duramente l'esito sconfortante della nuova versione della norma sugli extr ..."Non sarà un decreto scritto in fretta e furia, quasi per lavarsi la coscienza, a edulcorare un anno completamente fallimentare di ...