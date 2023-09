Pistocchi | “Il Napoli è tornato | con la sua idea di calcio dominante e con i suoi campioni”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Il giornalista Mauriziosi è soffermato sulla vittoria delal Via del Mare dove ha battuto il Lecce per 4-0. Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese, ilha conquistato il campo del Lecce, dimostrando une una superiorità indiscussa. Nel primo tempo, il difensore Ostigard ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa, segnando il suo primo gol con la maglia azzurra. Nella ripresa, l’attaccante Osimhen, inizialmente lasciato in panchina da Garcia, ha raddoppiato con un’altra rete di testa. Ilnon si è fermato qui: Gaetano e Politano, con un rigore, hanno segnato i gol che hanno chiuso i conti, portando il punteggio finale a 4-0. Con questa vittoria convincente, ilha accumulato 14 punti, avvicinandosi alla ...