(Di sabato 30 settembre 2023) Sotto processo, con ipotesi di omicidio colposo, erano finite la legale rappresentante dell'ad un anno e al pagamento delle spese (pena sospesa) e le due cuoche, assolte per non aver commesso il fatto L'articolo proviene da Firenze Post.

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti questa mattina, 19 agosto 2023, per la ricerca di un ragazzo di 24 anni, disperso in località Santo ...

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... Per ildi Casarano è scattato così l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... Al volante della prima auto c'era undi Trepuzzi mentre nella seconda un 19enne e una sua amica. ...

Pisa: 24enne morta per shock anafilattico dopo cena in agriturismo. Condannata la titolare Firenze Post

Esplode la pentola a pressione: 24enne rimane ustionato VTrend.it

Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti 2023 relativamente all'utenza domestica dell'abitazione di residenz ...Sotto processo, con ipotesi di omicidio colposo, erano finite la legale rappresentante dell'agriturismo, condannata ad un anno e al pagamento delle spese (pena sospesa) e le due cuoche, assolte per no ...