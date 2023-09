Pioli confessa | «Se guarderò l’Inter? Non lo farò fino al ritorno in campionato!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)può sorridere per la vittoria del Milan di oggi pomeriggio ma sembra non dimenticare la sconfitta subita contronel derby. Ecco cosal’allenatore rossonero ai giornalisti di Dazn. CONFESSIONE – Poco dopo la fine di Milan-Lazio è scesa in campo. Stefano, reduce dalla vittoria a San Siro contro i biancocelesti, è sembrato ancora particolarmente provato dai quattro gol subiti dal. Così l’allenatore rossonero ha risposto, con un velo di ironia, sul capitolo nerazzurri: «Andrò a vedereora? No no! Non guardoa quando ci giochiamo contro al». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...