Pioli | «Abbiamo vinto con ampio merito una partita difficile»

(Di sabato 30 settembre 2023)a Dazn dopo Milan-Lazio 2-0 «L’avevamo preparata per cercare di più la profondità, per palleggiare meno. Nel secondo tempo siamo stati più compatti, più energici,mostrato entusiasmo e voglia superiore. È molto importante, non è facile giocare ogni tre giorni,conuna». Adli. «La primache giocava a San Siro, può essere più intraprendente, bisogna cercarlo di più, devo vedere se in alcune occasioni non ha trovato la posizione giusta o se i compagni non lo hanno cercato, comunque è diventato un titolare del Milan nel senso che è tra i venti del Milan». Musah «Scelta tattica importante. Lui ha più caratteristiche di inserimento, ha tanta corsa, ha favorito Pulisic perché ...

Altra vittoria in campionato per il Milan, la seconda consecutiva dopo quella di Cagliari. I rossoneri battono la Lazio a San Siro con i gol di Christian Pulisic al 60' e di Noah Okafor all'88'.Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Lazio: "L'avevamo preparata per palleggiare meno in mezzo al campo e andare più in profondità, nel ...