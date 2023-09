Piogge torrenziali a New York | strade e negozi allagati | auto sommerse e ingorghi

Un ponte vicino a Farsala, in Tessaglia, è crolla to a seguito delle piogge torrenziali senza precedenti che hanno colpito la Grecia gonfiando i fiumi ...

La città di New York sta vivendo ore difficili per una pioggia torrenziale che non accenna a diminuire. La situazione è definita “pericolosa” con ...

Strade trasformate in fiumi d'acqua, ingorghi e negozi allagati. Le fortiche hanno colpito New York hanno lasciato parti della citta' sott'acqua. Auto sommerse e traffico congestionato mandano in tilt la Grande Mela. Sospese anche diverse linee della ...Metro sospese, caos nei trasporti e un fiume d'acqua e di polemiche. Lehanno allagato New York mandandola in tilt e costringendo il governatore dello Stato Kathy Hochul a dichiarare lo stato di emergenza. I cittadini sono invitati a stare a casa e non ...

Piogge torrenziali a New York, dichiarato lo stato di emergenza Sky Tg24

È in fase di aggiornamento il piano di protezione civile del Comune di Siena. L'ultima versione ...In poche ore sono caduti 15 cm di pioggia: la metrpoli paralizzata. Il sindaco: "Non è finita, restate in case". Ma in molti lo accusano di non aver dato l'allerta in tempo ...