Pietro Senaldi | per i nemici di Berlusconi il Cav non se n' è andato

(Di sabato 30 settembre 2023) Dall'altra parte della barricata, a sinistra, sono tutti un po' Marta Fascina, vedovi inconsolabili del Cavaliere. Con una differenza. Lei non riesce a elaborare il lutto ma è conscia della scomparsa e, nel giorno di quello che avrebbe dovuto essere il suo ottantasettesimo compleanno, invia a Silvioun messaggio struggente. Appuntamento nell'aldilà, quando «le nostre mani torneranno a congiungersi e noi torneremo a essere nostri per l'eternità», scrive la quasi moglie da Arcore, che non riesce a lasciare causa eccesso di sofferenza, malgrado gli inviti dei famigliari del proprietario di casa e dei colleghi parlamentari azzurri a tornare alla vita attiva. Loro sono sicuramente meno disperati, ma ancora non hanno realizzato che lui non c'è più; e se per caso se ne ricordano, subito cercano di riesumarlo. «È tornato» titolava ieri il Fatto Quotidiano in ...