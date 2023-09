Pieno Insegno si duole per le critiche | “Ci soffro | fanno tanto male C’è quasi l’attesa di dire ‘Hai visto? Sei raccomandato' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) “Le, ci. Stoperché lenon sono logiche, non sono mirate. Inizi un programma e sembra che aspettino che vada”, queste le parole pronunciate da Pinoa “BellaMà“, titolo del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. Il riferimento è alla partenza flop de “Il Mercante in Fiera“, con alcune puntate sotto il 2% di share, risultati che stanno costringendo l’azienda a valutazioni di natura editoriale, interventi previsti dopo due settimane di messa in onda. “Invece di ragionare eil game mi piace, lui è pimpante oppure non va bene per questo o crescerà… Rai2 – dice– è una rete che deve essere scoperta in ...