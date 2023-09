Piano Juve per Berardi | Giuntoli disposto al sacrificio

(Di sabato 30 settembre 2023) Samuel Iling Junior (LaPresse) - Calciomercato.itSecondo quanto riportato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristianoe Giovanni Manna avrebbero individuato in Samuel Iling ...

La Juventus , per ovviare all’as senza di Pogba , darà maggiore spazio ai giovani rosa. Yildiz , Miretti e Fagioli in rampa di lancio . E occhio a ...

2023-09-15 09:12:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: È ...

Dopo il buon avvio stagionale la Juve ntus di Massimiliano Allegri sembra non volersi fermare: nel frattempo la dirigenza bianconera sonda il mercato ...

Da sicuro partente a titolare. È cambiato tutto in fretta per Weston McKennie , che al momento del suo rientro alla Juve ntus, lo scorso...

Kenan Yildiz , attaccante della Juve classe 2005, è il primo obiettivo di Vincenzo Montella . Il giovane promosso d alla Next Gen ha svolto...

TORINO - Max re per una notte. Sì, la voglia è proprio questa: Allegri e la Juve intendono tornare lassù, davanti a tutti, anche solo per qualche ...

...continua a considerare la cessione del proprio numero 10 solamente per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e la Juventus ha unper raggiungere quanto richiesto dagli emiliani. Lavuole ...1998, settimana di- Inter , lafa un'amichevole con l'Imperia, Inzaghi è reduce dalla ... che sarei io, e si raccomanda: 'Ragazzi, Pippo rientra ora, andateci'. Quello che non sapeva ...

Rabiot, il piano Juve per il rinnovo: l'appuntamento e la concorrenza Tuttosport

Juve, progetto Berardi: così Giuntoli vuole fare cassa per provarci La Gazzetta dello Sport

Il Football Director bianconero non esclude quindi la possibilità che l'attaccante italiano arrivi alla Juve a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sportè già pronto un piano. Per acquistare Berardi la ...La Juventus ha un piano ben preciso per arrivare a Domenico Berardi nel mercato di gennaio: Giuntoli prepara un grande sacrificio A Torino si sente ancora un eco dal mercato estivo, una voce che ...