Perché non credo all’ipotesi governo tecnico La versione di Cangini

(Di sabato 30 settembre 2023) I problemi ci sono, è evidente, ma non è realistico pensare che la soluzione ai problemi odierni dell’Italia sia né possa essere un nuovo. I problemi sono noti. Il primo è rappresentato dal debito pubblico, il più alto d’Europa. Debito che la nota di aggiornamento al Def (Nadef) appena licenziata dalMeloni prevede al 140,1% del Pil nel prossimo anno e che quest’anno calerà di un misero decimale. Significa che ilsi appresta ad approvare una legge di bilancio prevalentemente a debito ed è questo che allarma gli osservatori e i mercati internazionali. Il Financial Times è stato lapidario: “La luna di miele è finita… La legge di bilancio di Giorgia Meloni metterà alla prova l’instabile relazione con gli investitori”. Più dello spread con la Germania, che a causa della recessione non ...