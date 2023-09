Perché nel calcio i cartellini dell’arbitro sono rossi e gialli | finalmente lo sappiamo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 30 settembre 2023) Rosso per l’espulsione e giallo per l’ammonizione. Idegli arbitri diperò nonsempre esistiti. Ma quandonati? Le origini del sistema di sanzioni usato dai direttori di gara sul rettangolo di gioco risalgono a diverso tempo fa. Si tratta di un’innovazione nata in maniera curiosa e che ha cambiato in maniera radicale anche la figuraarbitrali? – grantennistoscana.itCartellino giallo e cartellino rosso, ammonizione e espulsione. Questa “segnaletica” semplice e intuitiva ha da tempo travalicato i confini del campo daper assumere una valenza praticamente proverbiale, universalmente nota anche a chi ignora tutto delle ...