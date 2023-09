Per migliaia di studenti non è ancora suonata la campanella | Condannati all' emarginazione

(Di sabato 30 settembre 2023) "Abbiamo avuto fino a cinque diversi insegnanti nei primi cinque mesi di scuola. In primis è stato nominato quello che sostituisce l'avente diritto, poi si sono succedute le nomine e siamo arrivati a Natale. Quando l'insegnante è arrivato il primo quadrimestre era già agli sgoccioli" a...

Immediata la contro replica del ministero della Difesa: « anche l’Italia li salva ma senza finanziare le organizzazioni impegnate nel salvataggi in ...

migliaia di donne argentine sono scese in strada a Buenos Aires per manifestare contro il rischio di perdere il diritto al l'aborto nel prossimo ...

Le persone in fuga dal Nagorno - Karabakh Continua no ad affluire nella città armena di Goris mentre il numero degli sfollati ha raggiunto le 80.000 ...

Il Fentanyl , un oppioide sintetico che ha provocato un'ondata di decessi per overdose negli ultimi anni negli Stati Uniti, viene prodotto anche in ...

Mentre i leader europei si riuniscono a Maltadiscutere politiche e accordi,di migranti sono condannati vivere in condizioni disumane nei centri di detenzione in Libia e in altre parti del Nord Africa. Le ONG e le organizzazioni ...La crisi pandemica da un lato ha fatto emergere le contraddizioni della nostra economia, portando alla chiusurapiccole imprese, anchela pessima gestione dei due Governi ...

Ryder Cup: in migliaia al Marco Simone per prima giornata Agenzia ANSA

Assalto al bancomat con la tecnica della “marmotta”: danni per migliaia di euro MBNews

Grande festa per Adriano Piazzoli, memoria storica della città e del “suo“ Borgo d’oro dove vive e dove conserva con cura le sue collezioni. Migliaia di libri, cartoline, riviste e quotidiani, ...Grosseto, 30 settembre 2023 – Proseguono senza sosta i controlli effettuati dalle Fiamme Gialle grossetane a contrasto del fenomeno della contraffazione che, soprattutto nel periodo estivo, interessa ...