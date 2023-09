(Di sabato 30 settembre 2023) "Io non lo vendo”, scrive sul suo profilo e in stampatello una libraia di periferia e indipendente riferendosi al

Perch la politica non riesce adal contagio mafioso Non esiste niente di peggio di un politico che finisce in un'indaginemafia. La commissione non tralascerà nulla che riguardi i ...Che anziani e fragili debbano continuare alo vanno ripetendo le istituzioni ... Eppure a scorrere i dati del primo semestre di quest'anno si scopre che i mortiinfezione da Sars - Cov -...

Per immunizzarsi da un pensiero tossico, meglio il ridicolo dei divieti Il Foglio

Cittadinanzattiva, con disponibilità di tutti i vaccini anti Covid si può ... Il Sole 24 ORE

Le Regioni si muovono a macchia di leopardo, ma l’influenza in Italia è già arrivata. La campagna entrerà nel vivo a metà ottobre. Possibile immunizzarsi contemporaneamente anche contro il Covid ...Mandorino (Cittadinanzattiva): “Convivere con il Covid significa usare tutti i comportamenti, compreso il vaccino, che possono sferrare un ...