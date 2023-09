Per il Napoli i video su Osimhen sono ironici però poi De Laurentiis rifiuta il Tapiro di Striscia (Gazzetta)

(Di sabato 30 settembre 2023) Scrive lae ilnonrazzisti, assodato, ma il giocatore non avrebbe capito l'ironia, mentre il suo presidente De, in quelle oreild'oro di ...

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Lecce : out gli infortunati Gollini , Juan Jesus e Rrahmani . CALCIO Napoli . Il ...

La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, ricorda cheilquei video (poi cancellati) erano ironici però poi De Laurentiis ha rifiutato l'ironico Tapiro di Striscia la Notizia. Scrive ...Il Lecce sorprese di questo inizio campionato ha gli stessi punti delcampione d'Italia. Oggi alle 15, al 'Via del Mare', Lecce -. È il primo dei tre anticipi odiernila serie A di calcio, settima giornata. Fra i due anticipi in serie C girone C Latina - Brindisi. Al 'Francioni' inizio alle 16,15.

Osimhen, strappo clamoroso: potrebbe non essere convocato per Napoli-Udinese AreaNapoli.it

Napoli, il ministro Urso nell’ex Whirlpool: «Modello di sviluppo per il Mezzogiorno» ilmattino.it

Settima giornata di Serie A: il Lecce ospita il Napoli al Via del Mare questo pomeriggio alle 15. Squadre a pari punti, ma con situazioni diverse: i salentini devono reagire alla sconfitta di misura s ...Oggi i migliori spadisti under 17, domenica le donne. A febbraio sempre a Napoli il campionato europeo giovanile La clessidra lascia scorrere gli ultimi granelli di sabbia e poi, con il ...