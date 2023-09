Per Gerusalemme e Riad gli accordi del 2002 non funzionano. Fdd spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 30 settembre 2023) Quando 26 settembre, un diplomatico saudita ha suggerito che la normalizzazione delle relazioni con Israele sarebbe stata presa in considerazione nel quadro della proposta di pace panaraba delsponsorizzata da, ha confermato quanto l’avvicinamento tra i giganti regionali sia una tettonica ormai innescata è quasi irreversibile. Nayef al Sudairi, che ha recentemente assunto il ruolo di ambasciatore saudita non residente in Palestina, è stato in visita inaugurale a Ramallah. L’iniziativa di pace araba, proposta originariamente nel, offriva il riconoscimento di Israele da parte degli Stati arabi in cambio di un ritiro completo dai territori conquistati durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, compresaest. Durante la sua visita, al Sudairi ha anche fornito ai palestinesi delle credenziali che ...