Pensioni Quota 103 | incentivo busta paga conviene?

(Di sabato 30 settembre 2023) Per chi, pur avendo i requisiti, non va in pensioneinper chi, in materia di, non accede a103 nonostante abbia i requisiti (62 anni di età e 41 anni di contributi). L’Inps, con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, fornisce le istruzioni relative all’. Introdotto con la Legge di Bilancio 2023, questoazzera ladi contributi che grava sul lavoratore dipendente, pari al 9,19% dello stipendio lordo nel settore privato e dell’8,80% nel pubblico; ne risulterà così un aumento di stipendio, pari a quanto risparmiato di contributi ma al netto delle tasse (bisogna ricordare, infatti, che la minorversata aumenta l’imponibile sul quale si applica l’imposta, generando così ...

Il leader della Lega vuole103 che incentiva i lavoratori ad andare in pensione, il ministro dell'Economia punta sul Bonus Maroni che li incentiva a non usare103. 'Un pensiero va a Bobo Maroni, perché entra in vigore questa norma che è sua. Gli avevo scritto per parlare di ciò, ma purtroppo non mi aveva risposto. Ora sappiamo il motivo'.

Su uno stipendio lordo di 40.000 euro l'incentivo garantirà un aumento mensile in busta paga di 282,76 euro lordi