Pensioni | cambia tutto ad Ottobre ma il vero sconvolgimento arriva tra qualche mese Le vere cifre

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 30 settembre 2023) Come sarà l’importo delleper i prossimi mesi? Attenzione alle novità in vista, non tutte positive: ecco lo scenario Entro il 2024, ormai è cosa certa, non è prevista alcuna riforma dellein quanto l’Esecutivo ha deciso di lavorare su alcune priorità tra le quali la riforma del Fisco e anche per problemi legati alle risorse a disposizione. Ciò non toglie però che da qui alla fine dell’anno non siano previste importanti novità, sia positive che potenzialmente negative, per i pensionati. Novità positive e negative per le prossime: cosa succede (grantennistoscana.it / fonte ansa)Una di queste riguarda proprio il pagamento dei trattamentistici deldi: come sarà l’importo? Il tema è caldo, considerato il caro vita galoppante, ed in tanti ...