Pavard torna titolare con l’Inter! Ora serve dare un senso all’acquisto

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)dopo aver fatto il suo esordio assoluto in UEFA Champions League contro la Real Sociedad e la conferma con l’Empoli,a giocarequesta sera in campionato contro la Salernitana. Il difensore francese ora cerca una continuità nella titolarità, perun– Benjaminquesta sera in occasione di Salernitana-Inter tornerà a giocaredopo l’inspiegabile panchina contro il Sassuolo, dove purtroppo ha dovuto assistere da San Siro alla prima sconfitta stagionale dei nerazzurri. Il 27enne difensore tuttofare dell’Inter ora ha voglia di imporsi in nerazzurro. Dopo le prime uscite con Real Sociedad ed Empoli giusto per trovare confidenza con i compagni e con il campionato italiano. ...