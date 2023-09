Pavard | «Inter | serviva reagire! Orgoglioso di giocare qui»

(Di sabato 30 settembre 2023)è fra i protagonisti di Salernitana-, pur senza essere finito nel tabellino dei marcatori dove figura per ben quattro volte il solo Lautaro Martinez. Ecco le sue dichiarazioni nel dopogara diTV. RIPRESO LA STRADA – Benjamincommenta Salernitana-: «Era molto importante reagire, dopo aver perso contro il Sassuolo. Mi aspettavo il campionato così competitivo? Sì, lo seguo da tempo ed è un torneo molto tattico. Sono moltodi far parte di questa squadra e di questo campionato. Poi possiamo migliorare ancora. Il Benfica? Prima pensavamo a questa partita che era molto importante, da domani penseremo a martedì. Dobbiamo recuperare, abbiamo vinto stasera e adesso testa alla Champions League».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Salernitana-Inter sarà il banco di prova della 7ª giornata per Simone Inzaghi: il mister pensa anche alla quadra migliore per la difesa . I nomi ...

Salernitana-Inter si giocherà questa sera a San Siro e Simone Inzaghi avrà ancora qualche ora per scegliere la formazione . Pavard non sarà l’unica ...

1 SALERNITANA -0 - 4Sommer 6 : Parate semplici, serata non impegnativa.6,5 : Primo tempo da migliore in campo per i suoi, con interventi sempre puntuali e impeccabili. Procede con la tranquillità del ...(3 - 5 - 2): Sommer;, De Vrij, Acerbi; Dumfries (34' st Darmian), Klaasen (8' st Mkhitaryan), Calhanoglu (8' st Asllani), Barella (40' st Agoume), Carlos Augusto; Thuram, Sanchez (8' st ...

Salernitana-Inter, le pagelle - Pavard garanzia, Lautaro senza pietà. Carlos Augusto stantuffo Fcinternews.it

L’Inter risponde subito e torna a vincere in casa della Salernitana grazie soprattutto al poker di Lautaro Martinez che torna a segnare e lo fa nel migliore dei modi. Spazio al turnover per Simone Inz ...Il Milan chiama, l'Inter risponde. Grazie ad un superbo poker di Lautaro Martinez dalla panchina, i nerazzurri si impongono per 4-0 in casa della Salernitana ...