Park Eun Sun è lo scultore della resilienza umana

(Di sabato 30 settembre 2023)Eun Sun è annoverato tra i principali artisti coreani viventi. Nato nel 1965 in Corea del Sud a Mokpo, si trasferisce giovanissimo a Seoul. All’inizio dei suoi studi si avvicina alla pittura, per poi diplomarsi in scultura presso la prestigiosa Università di Kyung Hee. Se la tridimensionalità e la materia sono da sempre sue compagne di viaggio, l’artista dimostra la propria maestria con materiali molto diversi: dall’iniziale usocreta, al marmo e successivamente al granito. Nel 1993 si trasferisce a Pietrasanta (LU), dove prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara. L’Italia e la Toscana sono oggi la sua seconda casa e al nostro Paese, complice anche un lungo sodalizio con la Galleria Contini, deve la ribalta internazionale. Le sue sculture sono state esposte in musei e luoghi pubblici di tutto il mondo: dal Museo Marino ...