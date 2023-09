Papu Gomez è un giocatore del Monza E Galliani festeggia ballando la «Papu Dance» – Il video

(Di sabato 30 settembre 2023) C’è chi sostiene che sia solo un modo per riscattare l’inizio non troppo promettente del campionato e chi – con più malizia – ci vede una mossa da campagna elettorale. Fatto sta che l’approdo dialè ormai cosa fatta e Adrianoha pensato bene dire con un balletto. In unpubblicato su X dalla squadra brianzola, si vede l’amministratore delegato della società biancorossa che balla insieme al neo acquisto della famosa «». Il risultato non è dei migliori, ma tanto basta per accontentare i tifosi del Brianteo in vista del prossimo match di Serie A. E non solo loro. Il 23 e 24 ottobre, infatti,è impegnato alle elezioni ...

El Papu Gomez è tornato in Italia al Monza . Il club brianzolo ha pubblicato sui propri social network un VIDEO in cui l'attaccante...

In questo, ha imparato dal migliore: quante volte Silvio Berlusconi ha usato il suo Milan per scopi elettorali. Ora tocca ad Adriano Galliani : tra ...

Il Monza ha battuto un colpo importante in attacco dopo l'infortunio di Caprari: il. Il focus sul 35enne dei brianzoli La foto di Adriano Galliani con ile la maglia del Monza numero 17 soddisfa almeno tre esigenze. Ed in quanto tale, è una di quelle immagini ...Fatto sta che l'approdo dial Monza è ormai cosa fatta e Adriano Galliani ha pensato bene di festeggiare con un balletto. In un video pubblicato su X dalla squadra brianzola, si vede l'...

Galliani show: balla la Papu Dance! La Gazzetta dello Sport

In Lombardia torna di moda la "Papu Dance". È proprio con il simpatico ballo diventato iconico nell'estate del 2017 che il Monza ha voluto ufficializzare sui propri account social l'acquisto del ...Ufficiale: Monza, per L'attacco ecco il Papu Gomez. L'argentino torna in Italia Tutto Mercato Web21:30Lega Pro Prima Divisione Atalanta Ducati, Martin vola in qualifica in Giappone: pole e record, poi ...