Papu Gomez al Monza | il sospiro di sollievo dell’Argentina

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilha battuto un colpo importante in attacco dopo l’infortunio di Caprari: il. Il focus sul 35enne dei brianzoli La foto di Adriano Galliani con ile la maglia delnumero 17 soddisfa almeno tre esigenze. Ed in quanto tale, è una di quelle immagini che lasciano un segno non banale all’interno della vita del club brianzolo (e non solo). 1) Il contributo di qualità. A 35 anni l’ex atalantino può ancora regalare scampoli della sua classe? La risposta è positiva, anche se – come sempre – il campo sarà giudice. Stiamo parlando comunque di un campione del mondo, che conosce come pochi altri la Serie A e che, anche nell’ultimo al Siviglia, è sceso comunque in campo 25 volte. Non male per una squadra di provincia come quella di Palladino, che ha finalmente una ...