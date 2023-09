Papa Francesco in piazza San Pietro per il Concistoro | crea 21 nuovi cardinali

(Di sabato 30 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sul Sagrato della Basilica di San, davanti a circa 12 mila fedeli,ha tenuto ilOrdinario Pubblico per lazione di 21. Una funzione, nel corso della quale si è svolto l'antico rito della imposizione della berretta, della consegna dell'anello e dell'assegnazione del Titolo o della Diaconia nella diocesi di Roma.Il Collegiozio sale così a 242 porporati, di cui 137 elettori, cioè sotto gli 80 anni. In caso di Conclave i porporati che entrerebbero ad oggi nella Cappella Sistina l'elezione, sarebbero distribuiti in questo modo: 53 elettori dall'Europa, (il 38%); 39 dalle Americhe; 23 dall'Asia 23; 19 dall'Africa; 3 dall'Oceania. Sono invece 16 gli italiani presenti nel ...

Papa Francesco usa questa immagine nel giorno in cui presiede il concistoro in cui concede la porpora a 21 ecclesiastici. "Dico anche la "sinodalità" - aggiunge - non solo perché siamo alla vigilia..." "Questo lo dico sul serio: conto su di voi - aveva detto loro Papa Francesco salutandoli ad Assisi nel 2022 - per favore, non lasciateci tranquilli, dateci l'esempio!". Invito raccolto dalla...

