Paolo Fox oroscopo di ottobre 2023 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi su biccy

(Di sabato 30 settembre 2023) L’estate è ufficialmente finita e il nostroFox è tornato con le suestellari per. Il famoso astrologo ha svelato quello che potrebbe aspettarci nel nuovo mese (qui i grafici dettagliati di tutto il, per scoprire se ha azzeccato qualcosa). E a voi com’è andata questa volta?Fox, leper agosto. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete. Le stelle della prima metà del mese non sono ottime, motivo per cui vi conviene evitare azzardi di ogni tipo finché Marte non passa neldello Scorpione il 12. Con l’entrata della stagione dello Scorpione potete lasciarvi un pochino andare. I fine settimana possono lasciare spazio a litigi fra partner. Toro.è senza dubbio un mese ottimo per ambire di più ...