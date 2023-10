Panetta | Crosetto | Giorgetti e Gentiloni | ecco i nomi in pista per il dopo Meloni E Mattarella ascolta i consigli di Mario Draghi - ESCLUSIVA

(Di sabato 30 settembre 2023) Era dalla scorsa estate che scrivevamo che nei prossimi mesi Giorgiaavrebbe rischiato di ritrovarsi tra capo e collo un bel governo tecnico magari guidato proprio dal suo fedelissimo neonato banchiere d'Italia Fabio. Ora finalmente se ne accorgono anche i giornaloni di Roma e To

L'ipotesi giornalistica di una congiura per sostituirla (con FabioCon Guido) è un toccasana per una premier indebolita. Invece di fare i conti con la Nadef o con i migranti, può ...La presidente dell'istituto centrale Christine Lagarde sarà presente con Fabioe l'... e per la difesa dal momento che il ministro Guidoha osservato che il Paese farà fatica a ...

Non esistono scorciatoie. Né per le destre, né per il Pd Domani

Patto di stabilità, Mattarella: «Flessibilità, non rigore ottuso» Il Manifesto

Tra difficoltà di governo e campagna per il 2024, la premier potrebbe rovesciare il tavolo, spiazzando gli alleati. Il Pd di Schlein deve fin da ora assicurare che non saranno inseguite scorciatoie te ...Panetta, inoltre, ha evidenziato gli «elementi mancanti ... Lo ha ricordato ieri il ministro della difesa Guido Crosetto che non ha mai nascosto la difficoltà di rispondere all’ingiunzione della Nato: ...