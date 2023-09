Panchina a Conte | decisione presa | clamoroso in Italia

La Figc è al lavoro per trovare il nuovo commissario tecnico A 24 ore dall’ufficialità delle Dimissioni di Roberto Mancini , la Figc è al lavoro per ...

Ad occhio, salgono sia pure lievemente le quotazioni di Antonio Conte per la panchina dell’Italia . Il tecnico leccese non è certo il numero 2 della ...

Antonio Conte è pronto per il ritorno in panchina , c’è una mossa ora inattesa che può determinare il futuro del tecnico italiano. Il mister leccese ...

Tutto può ancora succedere ma per Allegri può essere l'anno dell'addio alla Juve: Thiago Motta esono lì, pronti a sostituirlo sullabianconera.Cambio ai vertici in. Ecco quali potrebbero essere i tre profili pronti a sostituire Allegri in caso di addio. La Juventus, uno dei club più prestigiosi del calcio italiano, sta già guardando al futuro in vista ...

Ci risentiamo a gennaio: Antonio Conte lancia l'appuntamento al ... Romanista

Antonio Conte, il ritorno: ecco cosa sta succedendo Calcio mercato web

Antonio Conte è senza panchina da oltre sei mesi, dal giorno della rescissione consensuale del contratto con il Tottenham. La svolta è vicina ...Su Corsport: "State Allegri, ritmo scudetto". È la migliore partenza degli ultimi quattro anni in linea con quella dell’ultimo scudetto (2019-20).Era dal 2019-20 ...