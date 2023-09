Palermo | L' Asp alla Domenica Favorita | screening oncologici e vaccinazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023), 30 set. (Adnkronos) - Anche quest'anno l'Asp disarà presente con i camper della prevenzione. Non solo, da domani all'interno del parco di Villa Niscemi gli operatori dell'Azienda sanitaria del capoluogo proporranno anche lovisivo pediatrico per i bambini tra 3 e 8 anni, uno sportello amministrativo per effettuare tutte le operazioni (come cambio medico o esenzione ticket) che solitamente vengono garantite nelle sedi fisse e prevenzione del randagismo (i veterinari dell'Asp impianteranno gratuitamente il microchip). Presenti in tutte le tappe dellaanche una équipe della UOC Organizzazione Sanitaria ...