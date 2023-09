Pagelle Italia-Repubblica Ceca 3-1 volley | Galassi e Sanguinetti super | Michieletto finisce in panca

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) L’batte 3-1 lacon tanta, tanta sofferenza ma era da mettere in conto perchè quasi tutti i top team provenienti dall’Europeo oggi hanno faticato, compresa la Polonia che ha vinto solo 3-2 con il Belgio. I cechi hanno giocato una grande partita, questo va detto. rischiando tanto al servizio che, quando ha funzionato, ha tenuto in gioco la squadra di Novak che ha poi fatto leva sugli attaccanti di palla alta, in particolare Hadrava e Vasina che hanno messo costantemente in difficoltà glini. L’ha faticato soprattutto con gli attaccanti di palla alta nel primo set e ha sprecato troppe occasioni di contrattacco per poter dormire sonni tranquilli dal secondo set in poi. Bravi, comunque, gli azzurri a tirarsi fuori dai guai, facendo leva soprattutto sui centrali, ...