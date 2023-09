Pagelle – Garcia si converte alla gestione ordinaria del potere Osimhen aveva già esultato per Ostigard

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Ledi Lecce-Napoli 0-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La decisione dell’occhiutissimo Pairetto lo “assolve” dal paperone sulla cabeza dell’effimero gol giallorosso. Facciamo finta di non vederla, Ilaria. Il compromesso tra la squadra e il Violinista pentito – se vuoi l’auto, per semplificare le parole del Che Kvara di mercoledì scorso – ha prodotto altre quattro pappine ai danni altrui e per noi va bene così – 6 Costringerci a dire grazie a Pairetto non è mai una cosa buona – 5,5 DI LORENZO. L’Eurocapitano deve sobbarcarsi finanche la fatica del vaporoso Lindstrom, almeno fino a quando il peso piuma danese resta in campo. Per questo talvolta, là dietro, va insolitamente in confusione – 6 La sufficienza è sempre un voto risicato per uno come il capitano. Qualche distrazione di troppo e almeno una brutta sbavatura ...