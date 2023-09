Paestum | Forza Italia si ricompatta nel nome del Cav E sul palco la donna sfregiata dal marito con l’acido

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Applausi, commozione e appelli all’unità ieri aper il Berlusconi day. Poi la cena organizzata dal capitano Antonio Tajani con lo stato maggiore di, orfana del Cavaliere ma pronta a ripartire. La tre giorni dedicata al fondatore è una ghiotta occasione per serrare i ranghi ere il partito sotto i riflettori., Tajani a cena con lo stato maggiore “Eventi come questo – ha detto Licia Ronzulli – servono da collante per cementare rapporti”. C’è già chi l’ha ribattezzato il patto di. Patto, pace, tregua armata, si vedrà. Ieri sera, dopo i fuochi di artificio in piscina a conclusione del compleanno-ricordo del leader azzurro, che avrebbe compiuto 87 anni, Tajani ha riunito a cena tutti i big azzurri: capigruppo, ministri, parlamentari e ...