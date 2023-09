Paese Treviso | bimbo di 10 mesi muore all' asilo per un malore

(Di sabato 30 settembre 2023) commenta A) undi 10è morto per unmentre era all'. Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano: al loro arrivo, i soccorritori non hanno ...

La tragedia è avvenuta ieri, 29 settembre, a, nel asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo, ...della parrocchia affidato in gestione al team che gestisce il nido 'Luna d'Oro' di Quinto dicommenta A) un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all'asilo. Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare ...

