Ostigard | “Sono felice per il mio primo gol in Serie A | dobbiamo continuare a vincere”

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole di Leoa Dazn, dopo la vittoria contro il Lecce.gol inA per te, come ti senti? “molto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Zielinski egli uomini in più del Napoli: il centrocampista illumina il gioco e coglie il difensore centrale con un cross perfetto. FLOP. Falcone: quattro goltroppi, poteva far ...Lecce - Napoli, gli azzurri sbloccano con. Nella ripresa ci pensano Osimhen, Gaetano e Politano su rigore per il pokerIl Napoli trova ... Anguissa si ritrova sui livelli chestati abituali ...

Ostigard: “Sono molto felice del gol. L’intesa con Natan Sta funzionando alla grande” Alfredo Pedullà

Lecce-Napoli 0-4, gol di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano su ... SSC Napoli

LECCE (ITALPRESS) – Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della classifica, scavalcando proprio i salentini e restando ...ForzAzzurri.net - Le parole di Leo Ostigard a Dazn, dopo la vittoria contro il Lecce. Primo gol in Serie A per te, come ti senti "Sono molto felice ovviamente per aver ...