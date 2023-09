Ostigard | “Molto felice del gol | è merito di Zielinski che ha messo un grande cross”

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sonodel gol, èdiche haun”. Così ai microfoni di Dazn Leo, che ha sbloccato con un colpo di testa la sfida con il Lecce, battuto dal Napoli per 4-0. “L’intesa con Natan? Non è sempre facile quando hai un compagno giovane e tu stesso sei giovane, ma sta funzionando allae oggi abbiamo giocato una buona partita. I cambiamenti con Garcia? Non è mai facile quando vinci l’anno prima perché le squadre hanno ancora più voglia di batterti. Questa è una vittoria che ci aiuta a migliorarci. Dobbiamo continuare a vincere”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... sbloccata dalla rete di Leo. Proprio il centrale norvegese ha parlato ai microfoni di Dazn dicendo la sua sul match e raccontando la gioia del gol: EMOZIONE DEL GOL - 'Sonofelice ...Sono felice per. È un giocatore dall'animo collettivo. Sta facendobene. La differenza. Contento anche per Gaetano che ha segnato al ritorno in campo. Non abbiamo preso gol ed è una ...

Ostigard: “Molto felice del gol, è merito di Zielinski che ha messo un ... anteprima24.it

Ostigard: “Molto felice per il primo gol in Serie A. Sull’intesa con Natan…” CalcioNapoli1926.it

Il Napoli vince a Lecce e lo fa con una goleada, sbloccata dalla rete di Leo Ostigard. Proprio il centrale norvegese ha parlato ai microfoni di Dazn dicendo la sua sul match e raccontando la gioia del ...Leo Skiri Ostigard ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Lecce-Napoli 0-4: il difensore norvegese è stato l'autore della prima rete, ...