Osimhen | i legali hanno pensato a un esposto alla Fifa sulla questione razzismo Gazzetta

(Di sabato 30 settembre 2023)e i video del Napoli su TikTok, uno giustamente accusato di(quellonoce di cocco). Ne scrive ladello Sport con Maurizio Nicita. Tutto nasce nel pomeriggio di martedì quando Victorsi accorge che sul profilo Tik-tok del Napoli girano due video che lo deridono: uno lo definisce una noce di cocco, l’altro con una vocina impertinente lo prende in giro sul rigore sbagliato domenica a Bologna. Il nigeriano chiede subito che vengano rimossi, ma dal Napoli sono convinti si tratti solo di ironia e passa qualche ora di troppo prima del blocco. Victor chiede al suo agente di intervenire ufficialmente e Roberto Calenda lo fa con un duro comunicato. (…) Poi nel giorno della partita tacciono tutti.attende le scuse ufficiali del club che non ...

Dopo l’alterco in campo nella sfida contro il Bologna con Rudi Garcia, non sembra esserci pace nel rapporto tra il Napoli e Victor Osimhen . Nelle ...

In Nigeria da giorni non si parla che del caso Victorcoi video apparsi e poi rimossi da Tik Tok che hanno fatto infuriare il bomber del Napoli ...anche minacciato di intraprendere azioni......azionida parte dell'agente, riaprendo la polemica sul rinnovo di contratto non ancora arrivato. Come raccontato da Calciomercato.it, De Laurentiis è irritato per il mancato rinnovo di,...

Victor Osimhen lascerà il Napoli nella sessione di mercato di gennaio: arriva la conferma, i tifosi sono increduli.Arriva il chiarimento ufficiale dal Napoli sul caso di Victor Osimhen, con la speranza del club di Aurelio De Laurentiis di riportare un po’ di serenità tra la società e l’attaccante, dopo le minacce ...