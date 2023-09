Orrore su Fedez | scoperta choc subito dopo la notizia del ricovero

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita”., dal suo profilo Instagram, ha confermato le indiscrezioni circolate venerdì pomeriggio secondo cui era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sacco Milano per un’intervento non programmato. La moglie Chiara Ferragni ieri è rientrata da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week e proprioil post pubblicato dall’imprenditrice è salita la preoccupazione tra i fan del rapper. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”, ha scrittosulle storia di Instagram. Il cantante e marito di Chiara Ferragni è ricoverato da venerdì 29 settembre nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli ...