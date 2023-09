Oroscopo Branko sabato 30 settembre 2023 | Pesci stanco

(Di sabato 30 settembre 2023) L’diper oggi,30Ariete Tutto vi sembra poco reale, state vivendo un sogno. Basta con l’immaginazione: dovete tornare con i piedi per terra e riposarvi un po’, ne avete davvero bisogno. Toro Sta per arrivare una bella notizia: la fortuna girerà dalla vostra parte. Cercate, però, di rallentare un po’ il ritmo e di riflettere bene prima di prendere una decisione importante. Gemelli Avete ricaricato le batterie, avete tanta energia e molte idee, spunti. Gli ostacoli, che vi sembravano impossibili da superare, ora riuscirete a buttarli giù. Avanti così! Cancro Avete tante idee, molti impegni e progetti e non sapete bene da dove cominciare. Quali sono le vostre priorità? Individuate? Iniziate da quelle. Leone Siete allegri, spensierati, avete il cuore leggero ...

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) Amore: Sagittario, cerca l'avventura nella tua relazione. Esplora nuovi luoghi o attività con il tuo partner per ravvivare la passione. Lavoro: Questa settimana .Ariete (21 marzo - 19 aprile) Amore: In questa settimana, Ariete, concentrati sulla comunicazione con il tuo partner. Le parole hanno un grande potere, quindi cerca di esprimere i ...

