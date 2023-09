Oriana Marzoli riabbraccia Daniele | presa una decisione dopo la fine del GF spagnolo

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023)torna in Italialadel Gran Hermano:Dal Moro la accoglie in aeroporto La vita congiunta diDal Moro epuò ripartire. La modella ed ex concorrente del GF Vip ha infatti concluso la sua avventura nel Grande Fratello, dove ha rubato la scena e fatto discutere nelle ultime settimane. Non sono ancora chiare però le dinamiche riguardo all’uscita di scena delladal programma.sarebbero addirittura pronti a denunciare la produzione del reality show, nonostante loro siano stati clementi con alcune pesanti uscite di Dal Moro, almeno stando a quanto si apprende nella mail che avrebbero mandato al manager ...