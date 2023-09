Opposizione | Palermo | Bacio e stretta di mano tra Schlein e Conte al congresso di Area

(Di sabato 30 settembre 2023), 30 set. (Adnkronos) - La leader del Pd Ellye il Presidente del M5S Giuseppesi sono salutati con une unadia Palazzo Steri di, dove è in corso ildiDg. I due sono arrivati in momenti diversi per intervenire, ma solo alla fine si sono scambiati il saluto. Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano i rapporti attuali con il Pd il leader del M5s ha detto: "Ho già parlato ieri".

... la corrente progressita della magistratura, in corso aa Palazzo Chiaromonte - Steri. Un ... Poco prima dei due leader dell'era intervenuto direttamente il ministro Carlo Nordio , ...... vale per la magistratura, per l', la cultura, l'informazione. Lo scontro istituzionale ... Elly Schlein, nel suo intervento, a, in occasione del congresso nazionale Area giustizia ...

"Intravediamo un filo rosso: un attacco chiaro e complessivo ad alcuni pilastri della nostra architettura costituzionale, si vuole indebolire l'equilibrio fra i poteri dello Stato".