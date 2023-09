(Di sabato 30 settembre 2023) Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Alle 9 di questa mattina unè morto nella“Canzian Inerti”, che produce materiale per l’edilizia, ain provincia di. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimastodurante l’operazione di chiusura della sponda di una vasca per il trasporto di materiale inerte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118, i carabinieri e lo Spisal. Secondo i dati più aggiornati dell’Inail nei primi sette mesi dell’anno i morti sul lavoro sono stati 559, una media di tre al giorno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Raiano. Tragedi a Raiano, unsul lavoro a causa di un malore. A perdere la vita è stato Massimo Ferrara, residente nella vicina Pratola Peligna.Malore fatale sul cantiere,60enne a Raiano A Raiano , in provincia dell'Aquila, a perdere la ... sarebbe dovuto ad un infarto fulminante che non avrebbe lasciato scampo all': una tragica ...

Spresiano (Treviso), operaio muore schiacciato in una cava TGCOM

Operaio muore schiacciato in una cava di Spresiano (Treviso). In corso gli accertamenti Il Fatto Quotidiano

Operaio muore schiacciato in una cava nel trevigiano. Come si legge su La Tribuna di Treviso, l’incidente mortale sul lavoro è accaduto a Spresiano, oggi, nella mattinata di sabato 30 settembre.Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Alle 9 di questa mattina un operaio è morto nella cava “Canzian Inerti”, che produce materiale per l’edilizia, a Spresiano in provincia di Treviso. Secondo una p ...