Ong | Musk contro Berlino | “La Germania viola la sovranità dell’Italia Governo da cacciare”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) “Se unin democrazia vala volontà del popolo dovrebbe essere rimosso”. Non si ferma il botta e risposta di Elonsul fenomeno dei migranti e l’intervento delle Ong, in particolare quelle tedesche. Il miliardario sudafricano aveva ‘aperto le ostilità’ sul suo social X dopo la diffusione di un video sulle operazioni di navi di Ong tedesche che, finanziate daldella, raccoglierebbero migranti nel Mediterraneo per trasferirli in Italia.aveva ritwittato il post con una domanda: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?”. A rispondere è stato il ministero degli Esteri tedesco, con un post perentorio: “Sì, si chiama salvare vite umane”. Ma il dibattito si è naturalmente infiammato e sta proseguendo.smaschera ...