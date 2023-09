Omicidio di Castelfiorentino | si è tolto la vita Alfred ex marito di Klodiana Vefa

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 30 settembre 2023) Si chiude il cerchio.Veda è stato trovato morto. Si tratta dell’uomo sospettato del femminidicio di, exdi, albanese di 36 anni uccisa in strada a colpi di pistola, è stato trovato senzain una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa. Secondo i Carabinieri si è suicidato sparandosi con la stessa arma che è stata usata per uccidere l’ex moglie. Attorno alle 4 di sabato mattina, in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un’auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I Carabinieri intervenuti hanno constatato che era l’auto di. Subito è stata organizzata una battuta nelle aree circostanti che ha ...