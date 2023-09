Oggi 30 settembre | San Girolamo Il grande asceta dalle prediche focose

(Di sabato 30 settembre 2023) Figura di dotto studioso, a Sansi deve la Vulgata in latino della Bibbia. Fu un monaco proclamato Dottore della Chiesa. Sanvive nel IV secolo, esattamente nasce nel 347 a Stridone in Dalmazia da una famiglia patrizia. Il suo nome, Hyeronimos, siginifica “sacro nome”, fin da giovane ha manifestato la passione per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sondaggi politici elettorali oggi 30 settembre 2023 Sondaggi politici elettorali – Fdi in calo , ma rispetto alle politiche il partito di Giorgia ...

Oroscopo Branko : le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’ Oroscopo di Branko di oggi , ...

Tempesta D'Amore, anticipazioni puntata di oggi in onda sabato 30 settembre 2023 su Rete 4: trama puntata , in replica oggi e in streaming. The post ...

Cosa succede nella puntata di Terra Amara in onda il 30 settembre 2023 ? Scopri le anticipazioni di sabato 30 settembre 2023 ! The post Terra Amara , ...

anticipazioni Beautiful sabato 30 settembre 2023 su Canale 5: trama della puntata e dove rivederla in replica oggi o in streaming. The post ...

, pur dovendo sottolineare un'impennata di venti punti nel mese di(da centosettanta a centonovantadue), viviamo una realtà che merita sì attenzione, ma che non può, in alcun modo, ...In occasione della Giornata mondiale della traduzione, che si celebra30, Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, ha condotto un nuovo studio analizzando le parole intraducibili più cercate nel mondo e i termini dialettali che mettono ...

Almanacco di oggi, giovedì 28 settembre: l’impresa di Elon Musk e il diploma di Napoleone la Repubblica

Guerra Ucraina, aggiornamenti in diretta. Putin cerca di organizzare il dopo Prigozhin: il presidente russo chiede all'ex braccio destro del defunto patron della Wagner di formare un corpo ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show. Su Rai 2 il rugby Nuova Zelanda-Italia. Su Rai 3 4 giorni ...