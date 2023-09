Nuova Zelanda-Italia 96-17 | All Blacks a valanga

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Latravolge l’per 96-17 oggi a Lione nel match valido per la Pool A della Rugby World Cup 2023. Gli Allsi avvicinano ai quarti di finale dopo la vittoria nettissima in una sfida senza storia. Laaffonda subito i colpi e va in meta con Varney, che apre il diluvio sull’. Gli azzurri rimangono agganciati alla partita con il piazzato di Allan, ma la partita non esiste. Smith e Savea realizzano 3 mete a testa nel primo tempo, che si chiude con un eloquente 49-3 in virtù delle 7 segnature degli All. In avvio di secondo tempo l’si fa apprezzare per la meta di Capuozzo, ma il martellamento neozelandese continua. Segnano Retallick, Papali’i, Coles e McKenzie. Il ...

