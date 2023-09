Nuova vita per le cabine telefoniche | saranno un posto sicuro per le donne in difficoltà

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 30 settembre 2023) Le vecchie e carenon spariranno del tutto. O almeno non in parte. Alcune, infatti,completamente trasformate, rinnovate nel ‘look’ e nella funzione. Lo ha annunciato Tim pochi giorni fa. Il restyling, che interesserà solo alcuni capoluoghi di regione, prevede tutta una serie di servizi utili. Le “nuove”di Tim Le nuove postazioni permetteranno di accedere in modalità touch screen ad una vasta gamma di servizi e contenuti digitali, tra cui quelli di pubblica utilità. Ledel telefono di Tim, che Agcom aveva autorizzato a rimuovere, nontutte rottamate, ma in parte trasformate in ‘stazioni intelligenti’, per diventare un nuovo punto di riferimento nelle varie città per i servizi che offriranno. Le nuove ...