Novak Djokovic incorona Jannik Sinner | “È il futuro del tennis”

(Di sabato 30 settembre 2023) Una grande investitura da uno dei campioni, attuali, pronti a diventare leggende delal momento del doloro ritiro.sta attualmente trascorrendo le sue giornate a Roma assistendo alla Ryder Cup 2023 di golf che si sta disputando al “Marco Simone”, club golfistico molto famoso che sorge sul territorio di Guidonia-Montecelio. L’attenzione, ovviamente, si è spostata inevitabilmente anche sulta serbo che ha parlato, tra gli altri argomenti, anche del nostrodefinendolo uno dei caposaldi futuri (con Carlos Alcaraz) del mondo della racchetta. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook Wimbledon)“Sono qui per due-tre giorni, è una delle esperienze più grandi in generale. Non so com’è il livello ...

Non ha certamente fatto zero a zero Novak Djokovic nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa. Il tennista serbo ha dichiarato che ...

Novak Djokovic alla Ryder Cup. Non è un’allucinazione, ma è quel che succede quando l’All Star Match ha luogo in quel del Marco Simone Golf & ...

La conquista del secondo titolo slam in carriera nella spettacolare finale di Wimbledon contro, i due Master 1000 a Indian Wells e Madrid e i successi a Buenos Aires, Barcellona e ...Nel libro d'oro del torneo di Astana ci sono finiti l'australiano John Millman nel 2020, il coreano Soonwoo Kwon nel 2021 eche vinse l'edizione dello scorso anno superando in una ...

Tiley (direttore AO): "Vorremmo dedicare la struttura a Novak Djokovic, ma..." Tennis World Italia

Sharapova ricorda la scommessa persa con Djokovic: Andammo a cena, mi divertiva il suo imbarazzo Fanpage.it

Ad inseguirlo in questa speciale classifica, fermi a quota cinque titoli, Daniil Medvedev e Novak Djokovic, con il serbo trionfatore in tre slam su quattro. Il giovane tennista spagnolo è anche il ...Due gli italiani in campo nella prima giornata del China Open, ATP 500 che si disputa sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino (montepremi 3.633.975 dollari). In campo… Leggi ...