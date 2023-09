Nottingham Forest vs Brentford – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 30 settembre 2023) L’unico scontro di domenica 1 ottobre in Premier League vede ilaffrontare ilal City Ground, con un solo punto a separare le due squadre in classifica. I Tricky Trees sono stati sconfitti di stretta misura contro il Manchester City, mentre le Bees non sono riuscite a creare un’atmosfera positiva nella sconfitta di mercoledì in EFL Cup contro l’Arsenal. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreQuando Phil Foden ed Erling Haaland hanno segnato in 14 minuti all’Etihad Stadium lo scorso fine settimana, sembrava che il ...