‘Notte Europea dei Ricercatori’ | successo di visitatori alla cittadella Unisannio

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì sera, Piazza Roma a Benevento è stata trasformata in un’arena di scoperta scientifica dove l’Università degli Studi del Sannio ha aperto le porte del sapere al pubblico di tutte le età durante la “Notte dei Ricercatori”. L’evento ha visto una partecipazione eccezionale didi tutte le età. Sotto un cielo stellato, i cittadini di Benevento hanno avuto l’opportunità di immergersi nei mondi affascinanti della ricerca accademica attraverso 22 postazioni. Ciascuna di esse rappresentava un settore di studio all’avanguardia, offrendo dimostrazioni coinvolgenti e interattive per svelare il futuro delle scienze e della tecnologia. Isono stati accolti da esperti in una vasta gamma di campi, tra cui bioscienze e geoscienze, fibre ottiche, intelligenza artificiale, attacchi informatici, smart city, case del ...