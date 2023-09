“Non se n’è andata | l’avete cacciata Le porca** che avete fatto non verranno insabbiate” | Daniele Dal Moro dopo l’addio di Oriana Marzoli al GF Spagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Gli amori (proprio come i reality) fanno giri inmensi. Lo sa beneche ieri, venerdì 29 settembre, ha deciso di abbandonare la casa spagnola del Grande Fratello. Negli ultimi giorni(ormai veterana di reality) ha cominciato a sentire la mancanza del suo fidanzatoDal. I due si erano conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia lo scorso anno, in occasione del Grande Fratello Vip. Al contrario della linea presa quest’anno dal programma nel nostro Paese, inil trash sembra essere servito come portata principale. Nelle scorse settimaneera stata messa davanti ad una scelta ardua: incontrare il suo amoree decurtare 12mila euro dal montepremi finale o tenere intatto il malloppo per la ...